Döviz kurundaki yükseliş ve brent petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatları üzerinden doğrudan etkili oluyor. Benzin, motorin ve LPG’ye uygulanan indirim veya zamlar araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası benzine zam geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 15 Mayıs Perşembe gününden itibaren de motorine zam gelecek. Peki, benzine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 14 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...