Araç sahipleri dikkat: Benzine zam geldi! Benzine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu?
Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki yükselişin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında artış yaşanıyor. Akaryakıt ürünlerinden benzine zam geldi. Zamlı fiyatlar gece yarısı itibarıyla tabelaya yansıdı. Yarın ise motorine zam gelmesi bekleniyor. Peki, benzine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 14 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
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Döviz kurundaki yükseliş ve brent petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatları üzerinden doğrudan etkili oluyor. Benzin, motorin ve LPG’ye uygulanan indirim veya zamlar araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası benzine zam geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 15 Mayıs Perşembe gününden itibaren de motorine zam gelecek. Peki, benzine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 14 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
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BENZİNE ZAM GELDİ
Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, benzine zam olarak yansıdı.
Benzinin litre fiyatına, 14 Mayıs 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 1,5 TL zam geldi. Fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı
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MOTORİNE VE LPG’YE ZAM GELECEK Mİ?
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 1,83 TL zam bekleniyor.
Motorine zammın 15 Mayıs 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.
LPG (otogaz) fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
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AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü için sorgulanıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
İşte; 14 Mayıs 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,79 TL
Motorin litre fiyatı: 44,22 TL
LPG litre fiyatı: 26,19 TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,65 TL
Motorin litre fiyatı: 44,11 TL
LPG litre fiyatı: 25,59 TL
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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47,43 TL
Motorin litre fiyatı: 45,05 TL
LPG litre fiyatı: 26,09 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47,77 TL
Motorin litre fiyatı: 45,38 TL
LPG litre fiyatı: 26,04 TL
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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