04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'nın 30 kilometrelik Belek sahilinde, caretta caretta deniz kaplumbağalarının bu yıl oluşturduğu 2 bin 120 yuvadan yaklaşık 70 bin yavru denize ulaştı.
DHA'nın haberine göre, Kundu, Kadriye, Boğazkent ve Denizkent'i içine alan 30 kilometrelik Belek sahillerinde, caretta caretta'ların yuvalama dönemi 15 Mayıs'ta başladı, ekim ayının ilk haftası sona erdi.15 Mayıs'tan 25 Ağustos'a kadar uzayan yuva sürecinde, caretta carettalar, yumurta bırakarak, 2 bin 120 yuva oluşturdu. Yuvalardan çıkan yaklaşık 70 bin yavru, deniz ile buluştu. Böylelikle 2019 yılı caretta caretta sezonu, sahilin bir kısmının tarla gibi sürülmesi, ışıklandırma, insan kalabalığı, otellerin şezlong işgalleri gibi sorunlar gölgesinde tamamlandı.
70 BİN YAVRU DENİZLE BULUŞTU
Nesli tehlike altındaki caretta caretta'ların Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanında, yuvaların işaretlenmesi ve korunması, yavruların da güvenle denizle buluşturulması amacıyla 20 yıldır çalışma yapan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Hacattepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canpolat, "Yaklaşık 4.5 ay süren ve 40 gönüllünün görev aldığı 'Deniz Kaplumbağalarını Koruma ve İzleme Projesi 2019' sezonunda, erginliğe ulaşmaları dileğiyle denize kavuşturulan yavru kaplumbağalar için gururluyuz" dedi.
SOĞUK HAVA KULUÇKA SÜRESİNİ ETKİLEDİ
Bu yıl ilk yuvanın 20 Mayıs'ta oluştuğunu, ilk yavruların da 18 Temmuz'da deniz ile buluştuğunu belirten Canpolat, geçen yıllara göre bu yıl yumurta bırakma sürecinin geç başladığını, mayıs ayında oluşan yuva sayısının az olduğuna işaret etti. Canpolat, "Çünkü bu yıl geçen seneye göre sıcaklar daha geç başladı. Yumurta bırakma süreci geç başlamasına karşın önceki yıl bir-iki tane yuva oluşan ağustos ayında, bu yıl 50'nin üzerinde yuva oluştu. Yani yumurta bırakma işlemi de geç tamamlandı. Havaların soğuk gitmesi nedeniyle geçen yıl 45-50 günde yumurtalarından çıkan yavrular, bu sene 55-60 gün sonra yumurtadan çıktı. Havaların soğuk gitmesi kuluçka süresini de uzattı" diye konuştu.
ERGİN CARETTA CARETTA ÖLÜMÜNDE DÜŞÜŞ
Geçen yıllara göre bu yıl ergin caretta caretta ölümlerinde de azalma görüldüğünü belirten Canpolat, "Sahilde özellikle başıboş köpekler tarafından yumurta bırakmaya çıkan yetişkin carettalara yönelik saldırılardan kaynaklı 5-6 deniz kaplumbağası yaralandı. Bunları İztuzu'ndaki rehabilitasyon merkezine gönderdik. Ayrıca bıçak ve tüfekle vurulduğunu düşündüğümüz iki caretta vardı. Bu yıl geçen yıllara göre ölüm vakasıyla çok az karşılaştık. Ufak kazalar ve dertlerle uğraşmış da olsak, çalışmalarımıza destek veren gönüllülerimiz de sağ salim evlerine döndü, mutluyuz" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!