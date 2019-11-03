Beşiktaş Bebek Sahili'nde bir teknede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlere hem karadan hem de denizden müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangın Anadolu yakasında da görüntülendi.