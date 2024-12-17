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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bayrampaşa'da teller koptu, 10 metreden düştüler: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Bayrampaşa'da teller koptu, 10 metreden düştüler: 2 ölü

        İstanbul Bayrampaşa'da gece saatlerinde tellerle çevrildi duvara oturan 2 kişi, tellerin kopması sonucu 10 metreden beton zemine düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 08:17 Güncelleme: 17.12.2024 - 08:17
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        10 metreden çakıldılar!
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        Bayrampaşa’da gece saatlerinde, iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında tellerin kopması sonucu dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metreden beton zemine düşen 2 kişi hayatını kaybetti.

        Olay, saat 01.15 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre henüz kimliği öğrenilemeyen iki erkek şahıs, iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında oturdukları esnada, tellerde yaşanan kopma sonrası dengelerini kaybederek aşağıya düştü.

        Yaklaşık 10 metreden beton zemine çakılarak kanlar içinde kalan şahısları gören vatandaşlar panik yaşadı. Yaşanan olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahale sonrası her iki şahsın da hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Polis ekipleri olayın yaşadığı bölgeyi şeritle çevirerek güvenlik tedbiri aldı. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni görevlilerce Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

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