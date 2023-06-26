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Meteoroloji'den bayramda Marmara Bölgesi için yağış uyarısı

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için dikkat çeken bir uyarı geldi. Açıklamada arife ve bayramın ikinci günü için gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi

Giriş: 26.06.2023 - 17:28 | Güncelleme: ABONE OL
Bayramda hava durumu nasıl olacak? Marmara Bölgesi için uyarı geldi
Bayramda hava nasıl olacak? Marmara Bölgesi için uyarı geldi
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Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için dikkat çeken bir uyarı geldi. Açıklamada arife ve bayramın ikinci günü için gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi

AA'da yer alan habere göre Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesinde arife ve Kurban Bayramı'nın 2. günü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Bayramın 1. günü bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olacağının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, bayramın 2. günü olan 29 Haziran Perşembe günü İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, bayramın 3. günü Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, bayramın son gününde ise bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava beklendiği belirtildi.

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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