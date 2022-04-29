Bayram trafiği başladı! Yoğunluk havadan görüntülendi

İstanbul'da trafik yoğunluğu artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 16.44 sıralarında durum yüzde 60 seviyesinde oldu.

DHA'nın haberine göre, ilerleyen saatlerde trafiğe tatilcilerin de eklenmesiyle yoğunluğun daha da yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan megakentte Bostancı Köprüsü Kadıköy D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu da görüntülendi.

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