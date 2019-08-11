Tüm yurtta vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Kent merkezinde camilere gelen vatandaşlar, yer bulamayınca namazlarını dışarıya serdikleri seccade, hasır ve kilimler üzerinde kıldı.

DENİZLİ'DE BURUK BAYRAM

Deprem yaşanan Denizli'nin Bozkurt ilçesinde vatandaşlar bayram namazını mesirelik alanda kıldı. Merkez üssü Bozkurt olan ve 8 Ağustos Perşembe günü saat 14.25'te meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından camilerin hasar gördüğü ilçede belediyeden anons yapılarak vatandaşların Kaymakamlık binası arkasındaki ağaçlık alanda bayram namazını kılabilecekleri duyuruldu. Alana gelen depremzedeler kilim, hasır ve seccade sererek namazlarını kıldı.

Namazda Bozkurt Müftüsü Ahmet Demirel, yaşanan deprem nedeniyle cemaate geçmiş olsun dileklerini ileterek, ilçe sakinlerinin bayramını huzur içinde geçirmesini temenni etti. Merkez Camisi müezzini Veysel Yıldız'ın kıldırdığı namaza Vali Hasan Karahan, Kaymakam Hasan Sadebıyık, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'AĞIR HASARLI BİNALARA GİRİLMEMESİNİ SAĞLIYORUZ'

Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Vali Karahan gazetecilere yaptığı açıklamada, buruk bir bayram yaşadıklarını söyledi.

Büyük bir deprem yaşamalarına rağmen can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Karahan, "Ama ufak tefek maddi hasarlar var. İlk etapta ağır hasarlı binaların yıkılması işlemleri yapılacak. Onun dışında çadırlarda vatandaşlarımız kalmaya devam ediyor. Ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesini sağlıyoruz. Vatandaşın bayram sevincini en güzel şekilde yaşaması için devletin tüm imkanlarını seferber ediyoruz" dedi.

Depremzedelerden Hasan Dalbay, deprem camilere hasar verdiği için namazı dışarıda kıldıklarını ve Allah'ın güzel bayramlar nasip etmesini diledi. Osman Dalbay da açık havada namaz kılmanın daha güzel olduğunu dile getirdi. İlhami Bayar acı bir olay yaşandığını dile getirerek, "Doğada namazı kılmak çok güzel birşey. İnşallah yakın bir tarihte camilerimiz açılır" diye konuştu. Vatandaşlardan bazıları belirlenen kurban kesim yerlerinde kurbanlarını kestirmek için yola koyulurken, kimileri ise evlerinin bahçesinde ibadetlerini yerine getirdi.

BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ'NDE İLK KURBAN BAYRAMI NAMAZI

İstanbul'da başta selatin camileri olmak üzere camiler dolup taştı. Kurban Bayramı namazını kılmak için sabah erken saatlerde çok sayıda kişi Eyüp Sultan Camii’ne akın etti. Namazın ardından dualar edildi ve cemaat birbirleriyle kucaklaşarak bayramlaştı. Bazıları Eyüp Sultan türbesini ziyaret ederek dua okudu. Süleymaniye Camii'nde namaz çıkışında çorba ikramı yapıldı.

Açılışı bu yıl gerçekleşen Büyük Çamlıca Camisinde ilk Kurban Bayramı namazı eda edildi. Yapımı tamamlandıktan sonra geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi olarak ibadete açılan Büyük Çamlıca Camisinde, Ramazan Bayramı namazından sonra Kurban Bayramı namazı da ilk kez kılındı.

Camiye, kentin dört bir yanından İstanbullu akın etti. Namazdan önce güzel hava ve manzaranın tadını çıkaran İstanbullular, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bayram namazı için camiye, farklı ülkelerden yabancı uyruklu çok sayıda turistin geldiği de görüldü. Yoğunluk nedeniyle çevre yollarda polislerce trafik akışı sağlanırken, güvenlik önlemleri de alındı.

İrat edilen hutbe ve kılınan bayram namazı sonrası cemaat, camide bayramlaştı. Bayram namazı için camiye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da vatandaşların bayramlarını kutladı.

PEYGAMBERLER ŞEHRİ'NDE BAYRAM NAMAZI

Peygamber şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinde Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş camilere akın etti. Şanlıurfa’da her bayram olduğu gibi bu bayramda da başta Balıklıgöl Platosunda yer alan Dergah Camisi olmak üzere kent merkezindeki camiler vatandaşların akınına uğradı. Sabah erken saatlerden itibaren camileri dolduran vatandaşlar saf tutmaya başladı. Cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar ise avlulara serilen hasırların üzerinde namaza kıldı. Bayram namazı sonrası vatandaşlar dua ve salavatlar getirerek kurbanlarını kesmek için evlerinin yolunu tuttu.

SELİMİYE'DE BAYRAM COŞKUSU

Kurban Bayramı dolayısıyla Edirne'deki vatandaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'ne akın etti. Özellikle Selimiye Camii ve diğer selatin camileri, bayram namazı vaktinden önce gelip saf tutan cemaatin yoğunluğu dolayısıyla kısa sürede doldu. Selimiye Camii'nde namazın ardından okunan hutbe ve Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm'ün yaptırdığı dua sonrası Edirne Valisi Ekrem Canalp ve beraberindekiler cemaatle bayramlaştı.