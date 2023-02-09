Batman'da 15 bina ağır hasar aldı

AA

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Batman'da binalardaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 ili etkileyen depremlerin Batman'daki bazı binalarda da hasara yol açtığı bildirildi.

347 hasar ihbarı alındığı kaydedilen açıklamada, ilk andan itibaren ekiplerin hasarlı binaların tespiti için çalışma yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, "18 ekip tarafından hasarlı binaların yüzde 80'ininde inceleme yapıldı. 218 binanın az hasarlı, 114 binanın ise hasarsız olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar kapsamında kent merkezi ve ilçelerde 15 binanın ağır hasarlı olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.