Son dakika haberi: Başsavcılıktan Derya Büyükuncu açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşımı tepki çekmişti... Derya Büyükuncu ne dedi, ne söyledi ve ne yazdı?

İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlar yapan yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturmalar kapsamında, yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı.

DERYA BÜYÜKUNCU KİMDİR?

Derya Büyükuncu, 1976 yılında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Anneannesi ve dedesinin isteğiyle yüzme sporuna 5 yaşındayken Galatasaray Spor Kulübü'nde başladı. Hocası tarafından yüzmede başarılı bulunmayınca, bir başka spora yönlendirildi. Fakat yüzmeyi çok sevdiği için 2 yıl karate yaptıktan sonra yüzmeye 7 yaşında geri döndü.

Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde burslu olarak tamamladı. Yüksek lisansını da burada yaptı. Ayrıca ikinci üniversite olarak Michigan Üniversitesi İşletme bölümünü okudu.

9 yaşındayken, 1985 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası'nda 12 yaş grubunda bronz madalya kazandı. Aynı yıl Türkiye'de yapılan yüzme yarışlarında 10 yaş grubunun tüm Türkiye rekorlarını kırdı. 1992 yılından itibaren 6 kez Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarıştı. 1985-2012 yılları arasında yaklaşık 500 kez yüzme rekoru kırdı ve 500 kez milli takımda yer aldı. 1987 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazandı.

2010 yılında 'Yok Böyle Dans' yarışmasına katıldı. 2011 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 'Survivor' yarışmasına katıldı ve birinci seçildi.