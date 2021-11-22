Başkentte şaşkına çeviren görüntü!

DHA

Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde dün akşam saatlerinde düğün konvoyunda bulunan 06 CMZ 158 plakalı otomobilden pompalı tüfekle havaya ateş açıldı.

Akılalmaz olayda, aracın sağ ön camından dışarıya sarkan kişi, elindeki pompalı tüfekle havaya 3 el ateş etti. Bu sırada aynı araçta bulunan başka bir kişi de sol arka camına oturarak yolculuk yaptı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis çalışma başlattı. Polis, konvoyda trafiği tehlikeye düşüren 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çankaya ilçesinde havaya ateş açarak genel güvenliği tehlikeye düşürdükleri tespit edilen 2 şüpheli, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiştir" denildi.