Başkent'te şoke eden olay! Hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı!

İHA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, saat 01.00 sıralarında, insanı şoke eden bir olay yaşandı. İncirli Mahallesi'nde intihar girişiminde bulunan ve ağır şekilde yaralanan bir kişi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen intihar eden şahıs hayatını kaybetti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE POLİSE SALDIRDILAR

İHA'da yer alan habere göre bunu duyan gencin yakınları Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastaneye gelen gencin yakınları kendileri ile yeterince ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık görevlileri ve polis ekipleri ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi sonucunda gencin yakınları Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesinin Acil Bölümü'nde bulunan sağlık çalışanları ve polis ekiplerine taş ile saldırdı.

3 POLİS YARALANDI, 3 EKİP OTOSU HASAR GÖRDÜ

Olay yerine çok sayıda Çevik Kuvvet ekipleri sevk edilirken, taşla saldıran kişiler 3 polis memurunu hafif şekilde yaralarken, 3 polis aracını da tahrip etti. Olayla ilgili 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken, polisin hastane bahçesindeki önlemlerinin süreceği öğrenildi.