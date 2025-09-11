Ankara'nın Kalecik ilçesinde, saat 08.24'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kalecik ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AA'da yer alan habere göre depremin 11.8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Merkez üssü Kalecik yakınları olan ve Ankara’da da hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir, gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.