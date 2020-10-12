Başkan Böcek'ten sevindiren haber!

7 Eylül'den bugüne kadar uyutulan Başkan Böcek, 36 gün sonra doktorların uyarılarına tepki verdi. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başkan Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alınmış, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutulmuştu.

BÖCEK TEDBİR AMAÇLI UYUTULMUŞTU

Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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