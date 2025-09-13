Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi
Başakşehir, Nuri Şahin'in teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Nuri Şahin’in teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu. Kulübün resmi kanallarından yapılan açıklamada, Şahin’in takımın yeni teknik sorumlusu olarak göreve başlayacağı belirtildi.
Futbolculuk kariyerinde Borussia Dortmund, Real Madrid ve Werder Bremen gibi önemli kulüplerde forma giyen Nuri Şahin, teknik adamlık yolculuğunda Antalyaspor’da gösterdiği performansla dikkat çekmiş, ardından Borussia Dortmund’da görev almıştı.