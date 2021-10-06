RTÜK'ten FOX TV'ye inceleme

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "FOX yayın kuruluşunda bugün gerçekleşen bir programda konuk Başak Demirtaş'ın sözleri ve açıklamaları nedeniyle 6112 sayılı Kanun çerçevesinde inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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