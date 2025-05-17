Bartın'da arazi kavgası! Bir kişi kız kardeşini, eniştesini ve yeğenini öldürdü
Bartın'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı! 65 yaşındaki Mehmet D. kız kardeşi Havva D., eniştesi Abdullah D.'yi öldürdü, yeğeni Erhan D.'yi de yaraladı. Erhan D. de kurtulamayarak hayatını kaybetti
Bartın'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, kız kardeşi, eniştesini ve yeğenini tüfekle öldürdü.
Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde Mehmet D. (65) ile kız kardeşi Havva D. (50), eniştesi Abdullah D. (55) ve yeğeni Erhan D. (35) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle Mehmet D, ortak kullandıkları tarlayı sürdükleri iddiasıyla eniştesi, kız kardeşi ve yeğenine av tüfeğiyle ateş etti.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, Abdullah ve Havva D. çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Erhan D. ise Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan Mehmet D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
OĞULLARI DA ÖLDÜ
Bartın’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan Abdullah Demirci ve eşi Havva Demirci’nin öldüğü kavgada ağır yaralanan oğulları Erhan Demirci de hastanede hayatını kaybetti.
Cinayet şüphelisi Mehmet Demirci’nin sorgusu sürüyor.