Barış Pınarı'nda YPG/PKK'ya darbe!

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; PYD/YPG/PKK´lı teröristler, Türkiye´nin sorumluluk sahasındaki M-4 karayolunun kuzeyindeki Tel Abyad ilçesine bağlı Muallak ve Saida köylerinin güneyinde sızma girişiminde bulundu.

SURİYE MİLLİ ORDUSU MÜDAHALE ETTİ

DHA'da yer alan habere göre sızma girişiminin tespit edilmesinin ardından söz konusu bölgede teröristler ile Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları arasında çatışma yaşandı.

TEL ABYAD'IN GÜNEYİNDE YAŞANDI

Güvenlik kaynakları, bazı basın yayın organlarında yer alan çatışmaların Ayn İsa´da gerçekleştiğine yönelik ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, olayın Barış Pınarı bölgesinin içinde bulunan Tel Abyad ilçesinin güneyinde gerçekleştiğini belirtti.