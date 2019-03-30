30 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AA'nın haberine göre, 1999 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Barış Manço'nun manevi babası Muhittin Kocataş yaşamını yitirdi. Barış Manço'nun dün akşam kalp krizi sonucu 93 yaşında hayatını kaybeden manevi babası Muhittin Kocataş, son yolculuğuna uğurlandı. Kocataş'ın cenaze namazı, Kanlıca Gazi İskender Paşa Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılındı. Cenaze törenine Kocataş'ın kızı İnci Manço İlbay'ın yanı sıra Doğukan ve Batıkan Manço ile Lale Manço Ahıskalı da katıldı. Doğukan Manço, babasının ilk gitarını dedesinin aldığını belirterek, şunları kaydetti:
"BABAMA İLK GİTARINI DEDEM ALMIŞ"
"Müziğe yeni başladığı dönemlerde, 'Ya bu gitarı en iyi şekilde çalacaksın ya da kırıp atacaksın' diyip, babamı bir işi en doğru şekilde yapmayı aşılayarak yetiştiren kişidir. Biz onu dede olarak bildik ve babamın ömründe fedailiğinden, şoförlüğünden, babalığına herhalde en çok emeği geçmiş 2-3 kişiden biridir. Onun için en zoru babamı defnetmek olmuştur diye düşünüyorum. Benim de baba tarafında en değer verdiğim kişi oydu. Batıkan ile bana babamdan dolayı çok düşkündü. Başkalarına yük olmaktan endişe ettiği için de son zamanlarında çok sıkıntı yaşadı. Yatağa düşmek ona zor geldi ve bunun stresini çok yaşadı"
Muhittin Kocataş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından, Barış Manço'nun da mezarının bulunduğu Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, acı haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Manço, şu ifadeleri kullanmıştı:
Dedem dün gece kalbi durması sonucu 93 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Babama 'Bu gitarı çalacaksan en iyi şekilde çalacaksın, yoksa kırıp atacaksın' diyerek ilk gitarını almış ve ona bir işi en doğru şekilde yapması gerektiğini aşılamış büyük adamdır Muhittin Kocataş... Babadır o.
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