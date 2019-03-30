"BABAMA İLK GİTARINI DEDEM ALMIŞ"



"Müziğe yeni başladığı dönemlerde, 'Ya bu gitarı en iyi şekilde çalacaksın ya da kırıp atacaksın' diyip, babamı bir işi en doğru şekilde yapmayı aşılayarak yetiştiren kişidir. Biz onu dede olarak bildik ve babamın ömründe fedailiğinden, şoförlüğünden, babalığına herhalde en çok emeği geçmiş 2-3 kişiden biridir. Onun için en zoru babamı defnetmek olmuştur diye düşünüyorum. Benim de baba tarafında en değer verdiğim kişi oydu. Batıkan ile bana babamdan dolayı çok düşkündü. Başkalarına yük olmaktan endişe ettiği için de son zamanlarında çok sıkıntı yaşadı. Yatağa düşmek ona zor geldi ve bunun stresini çok yaşadı"