Balıkesir'in Gökçeyazı kırsalında yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Yanarak ölen yolcuların kimlikleri henüz belirlenemedi.

Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 29 kişiden bazılarının durumu ağır olduğu bildirildi. Yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yangına otobüs içindeki kahve makinesinin sebep olduğunu söyledi. Yılmaz, "Kahve makinesinden duman çıktığını fark eden şoför aracı durdurarak, yolcuların tahliyesine çalışıyor ancak kapılar açılınca alevler daha hızlı yayılıyor. Araç alev topuna dönünce yolcular paniğe kapılıyor. 5 yolcu araçtan inemiyor" dedi.

Otobüste çıkan yangının söndürüldüğünü, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise şoför ve mürettebatın jandarma karakolunda ifadelerinin alındığını söyledi.