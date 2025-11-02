Habertürk
Habertürk
        Balıkesir'de korkutan deprem

        Balıkesir'de korkutan deprem

        Balıkesir'de çevre illerden de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin Sındırgı merkezli ve 4.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

        Giriş: 02.11.2025 - 15:52 Güncelleme: 02.11.2025 - 16:53
        Balıkesir'de korkutan deprem
        Balıkesir'de bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

        AFAD depremin merkez üssünün Sındırgı, büyüklüğünün de 4.3 olduğunu paylaştı.

