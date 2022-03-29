"Balıkçı avlanmaya korkuyor!" Mayın balığı vurdu!

Son dakika haberler... İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yaşanan mayın paniğinin ardından Karadeniz kıyısında balık tutmak yasaklanmıştı. Ukrayna’nın, Rus gemilerine karşı Karadeniz’e döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtularak sürüklenen mayınlar sonrası balıkçılar ava çıkamıyor.
BALIK TEZGAHLARI BOŞ KALDI
İHA'da yer alan habere göre yasağın ardından balık tezgahları boş kaldı. Yasağın balık fiyatlarına da yukarı yönde etkisi olurken, ortalama 20 ile 25 TL arasında artış yaşandı.
HAMSİNİN KİLOSU 60 TL'YE ÇIKTI
Sezonun sonuna gelinmesinden kaynaklı balığın az çıktığını belirten balıkçılar, mayın krizi ile beraber tezgahların boş kaldığını söyledi. Hamsinin kilosu 60 TL, istavrit 70 TL, mezgit 60 TL, levrek ve çupra ise 140 TL’den satılıyor.
"TÜM BALIKÇILAR AVA ÇIKMAYA KORKUYOR"
Savaşın her sektörü etkilediğini ifade eden balıkçı Şafak Gün, “Mayın suya değil, balık tezgahlarına düştü. Balık fiyatları oldukça yükseldi. Ramazan, av yasağının yaklaşması ve son olarak mayın krizi ile beraber tezgahlarda balık kalmadı. Mayın olayı Karadeniz’de oldu. Fakat tüm denizlerdeki balıkçılar korktukları için ava çıkamıyor, bizler de beklemekteyiz. İnşallah güzel haber alırız.
Hamsinin kilosu 40 TL’den 60 TL, mezgitin kilosu 30 TL’den 60 TL, istavritin kilosu 50 TL’den 70 TL, levrek ve çupra ise 70 TL’den 140 TL oldu. Şu an hem satış olarak hem de kar olarak bizi oldukça zorluyor” diye konuştu.
"MAYIN TEMİZLENİRSE FİYAT 20-25 TL DÜŞER"
Bu senenin balık konusunda verimsiz geçtiğini vurgulayan Gün, “Gözümüzü seneye çevirdik. Mayın temizlenirse 20 gün daha balık satarız. Fiyatlar, mayın temizlenirse eski haline döner. Bu rakam ise 20 ile 25 TL arasında olur” diye konuştu.
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