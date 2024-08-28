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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Bakırköy'deki sabıkalı altgeçide ne olacak? | Son dakika haberleri

        Bakırköy'deki sabıkalı altgeçide ne olacak?

        İstanbul Bakırköy'de sabıkalı altgeçide yine gündemde. Dün bir TIR'ın altgeçide çarpması sonucu yolcu otobüsünün üzerine devrilmesi, altgeçidi bir kez daha gündeme taşıdı. Habertürk'ten Esra Toptaş, İBB yetkililerine sordu...

        Giriş: 28.08.2024 - 08:11 Güncelleme: 28.08.2024 - 08:18
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        O geçide ne olacak?
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        Bakırköy Florya’daki altgeçitte kazasız gün geçmiyor.

        Dün sabah yine bir TIR geçide takıldı ve devrildi. Üstelik bir İETT otobüsünün üstüne devrildi. Neyse ki otobüsün şoförü ani bir manevra yaptı da olası bir facia önlendi.

        Hatırlatacaksınız daha birkaç ay önce yine aynı geçitte bir TIR bir otomobilin üstüne devrilmiş ve bir aile can vermişti.

        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
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        Zaten bu geçitte olaysız gün geçmiyor.

        4.10 m’lik yüksekliğe takılan TIR’lar devriliyor can yakıyor.

        Peki bu geçitteki kazaların önlenmesi için ne yapılacak? Geçidin kaldırılması gündemde mi?

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        Bu soruları İBB’ye sordum.

        Geçit kaldırılırsa Bakırköy girişinin iptal olacağını, bu nedenle kaldırılmasının mümkün olmadığını fakat sorunun UKOME gündemine alınacağını söylediler.

        En çok üstünde durulan çözüm ise zeminden yapılacak çalışma ile yüksekliğin artırılması.

        Umarım bu asımlar atılana kadar bir facia daha yaşanmaz…

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