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Bakırköy Florya’daki altgeçitte kazasız gün geçmiyor.

Dün sabah yine bir TIR geçide takıldı ve devrildi. Üstelik bir İETT otobüsünün üstüne devrildi. Neyse ki otobüsün şoförü ani bir manevra yaptı da olası bir facia önlendi.

Hatırlatacaksınız daha birkaç ay önce yine aynı geçitte bir TIR bir otomobilin üstüne devrilmiş ve bir aile can vermişti.

Zaten bu geçitte olaysız gün geçmiyor.

4.10 m’lik yüksekliğe takılan TIR’lar devriliyor can yakıyor.

Peki bu geçitteki kazaların önlenmesi için ne yapılacak? Geçidin kaldırılması gündemde mi?

REKLAM Sabıkalı alt geçitteki kazada dava başladı! Bu soruları İBB’ye sordum. Geçit kaldırılırsa Bakırköy girişinin iptal olacağını, bu nedenle kaldırılmasının mümkün olmadığını fakat sorunun UKOME gündemine alınacağını söylediler. En çok üstünde durulan çözüm ise zeminden yapılacak çalışma ile yüksekliğin artırılması. Umarım bu asımlar atılana kadar bir facia daha yaşanmaz…