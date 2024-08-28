Mehmet Ayan yazdı: Vazo kırıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, sahasında Young Boys'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. HTSPOR Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, sarı-kırmızılıların performansını değerlendirdi
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Okan hocanın 4-4-2'sine saygı duyarım. Tercihidir. Ancak o kadar açıktı ki bu anlayışın netice vermeyeceği... Bunu görmek için 20-25 dakikaya ihtiyacımız oldu sadece.
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Rakip GEÇİŞ OYUNU DERSİ verdi. Adamlar bilmiyor mu Barış Alper'in orijinal sağ bek olmadığını.... Salıverdiler üçlüyü oraya...
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Hadjam, Colley, Ugrunic üçlüsünü... Öteki taraftan da (ayrıca merkezden) Monterio ile Ganvoula... İlk yarı gol atamamaları beceriksizlikleri...
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Senin ilk yarıda yaptığın tek olumlu iş Kerem'in 35'te kaleyi bulan tek şutun... Kalecin 2'si ceza sahası içinden toplamda 5 şut kurtarıyorsa, ikinci yarıya umudun kalmaz. Öyle de oldu.
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İki değişiklikle takıma bir miktar can suyu... Onun getirdiği hızla Kerem Demirbay hamlesinin ürettiği oyun dengesi, 60'lardan itibaren rakip golüne kadar oluşan futbola benzeyen şeyler!
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Rakibin yine gol pozisyonları ve beceriksizlerinden ortaya çıkan golsüzlük... En sonunda milyonlarca geçişten birinden gelen gol.
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Oyun için birçok şey söylenebilir. Hocanın tercihleri derin derin sorgulanabilir. Temel yanılgı, İsviçre takımını küçük gördüğün kadar, kendine dev aynasında bakmak.
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Bu her takımımız için geçerli. Yapamasalar da oyun planı olan bir ekiple, fizik kalitesi yüksek bir ekiple oynuyorsun.
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Kura öncesi KÖY TAKIMI muamelesi yapıyorsun. Sonuç ortada. 29 milyon Euro'ya yaptığın iki transferden 60 artı 45 dakika yararlanıyorsun.
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"6 ay antrenman yapmadan gol kralı oldum" diyen ICARDI'den, sorunlu Kerem'e, hiçbir oyuncudan yeterli verimi alamıyorsun... Savunma, takım savunması falan... Gerçekten girmeyelim kalp kırıcı olunur.
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Zaten bugünden sonra camiada birçok vazo tek tek kırılacak... Daha da yapıştırılır mı? Bilemem!
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