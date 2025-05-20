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        Haberler Gündem Güncel Bakanlıktan 'kaymakam yerine vali atanacak' iddialarına yalanlama | Son dakika haberleri

        Bakanlıktan 'kaymakam yerine vali atanacak' iddialarına yalanlama

        İçişleri Bakanlığı "30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı" iddialarını yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 19:57 Güncelleme: 20.05.2025 - 20:19
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        'Kaymakam yerine vali atanacak' iddialarına yalanlama
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        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, “İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda sessiz sedasız” çalıştığı iddiaları yer almaktadır. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda “sessiz ya da sesli” herhangi bir çalışması yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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