Bakan Yerlikaya, Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Asayişi huzurun anahtarı olarak gördüklerini belirten Yerlikaya, bu konuda hem dinamik hem şeffaf bir süreç yönettiklerini söyledi. İllere göre asayiş durumunu, olayları, aydınlatma oranlarını kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Yerlikaya, "suçun oluşmasını önleme" vizyonuyla faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

REKLAM advertisement1

Bu yılın 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla "kişilere karşı işlenen suçlarda" olay sayısını 28 bin 446 azalttıklarını belirten Yerlikaya, bu suçlarda aydınlatma oranını yüzde 98'e çıkarttıklarını dile getirdi. REKLAM "Mal varlığına karşı işlenen suçlarda" ise 2024'ün 11 ayında olay sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 78 bin 824 azaltıldığını dile getiren Yerlikaya, bu suçlarda aydınlatma oranının 14 puan artarak yüzde 83'e ulaştığını aktardı.

Yerlikaya, 11 ayda, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayısını toplam 107 bin azalttıklarını belirterek, şunları söyledi: "Ülkemiz genelinde 2023 yılının 11 ayında 136 bin 41 hırsızlık olayı yaşanmıştı. Bu yılın aynı döneminde ise 65 bin 713 daha az hırsızlık suçu işlendi. Bir taraftan asayiş olaylarını azaltıyor, diğer taraftan da bu olaylardaki aydınlatma oranlarımızı artırıyoruz. Aranan suçluların yakalanmasıyla suç oranlarının düşmesi arasında doğrudan bir ilişki var. Bu yakalamalar caydırıcı bir etki sağlarken, suçta önleyiciliği de artırır. Yine bu yılın ilk 11 ayında asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında hapis araması olan 181 bin 695 şahsı yakalayıp adalete teslim ettik. Ne dün ne de bugün, hiçbir suçlunun sokaklarımızda elini kolunu sallayarak gezmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz."

REKLAM Ruhsatsız silah konusunda hassasiyetle durduklarını ifade eden Yerlikaya, "Mercek" operasyonlarıyla 99 bin 277 silah ele geçirildiğini, 110 bin 361 kişiye işlem yapıldığını bildirdi. Bu yılın 11 ayında silahla işlenen 'kasten öldürme' ve 'yaralama' olaylarında her 10 suçun 8'inin ruhsatsız silahla işlendiğine dikkati çeken Bakan Yerlikaya, "Şehir eşkıyalarına nefes aldırmıyoruz." dedi.

Bu yıl 541 organize suç çetesini çökerttiklerini vurgulayan Yerlikaya, "Interpol ile çok güçlü bir iş birliğimiz var. Bu iş birliğiyle suç ve suçlularla mücadelede sınır tanımıyoruz. Bu yıl 374'ü kırmızı bültenle, 168'i kırmızı difüzyonla aranan 542 şahsı yakaladık. 561 şahısla ilgili kırmızı bülten çıkarttık, 138'inin ülkemize iadesini sağladık." açıklamalarında bulundu.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara da değinen Yerlikaya, "Kabine dönemimizde 51 bin 876 şahıs uyuşturucu suçundan dolayı tutuklandı." diye konuştu. "Tarih yazacak" Göç konusunu düzenli, düzensiz göç, uluslararası koruma, yeniden yerleştirme, gönüllü geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimini içeren tüm boyutlarıyla ele aldıklarını aktaran Yerlikaya, göç yönetiminde insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi.

REKLAM İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları kaydetti: "Şu an ülkemizde 2 milyon 938 bin 261'i geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 31 bin 536'sı ikamet izinli olanlar ve 201 bin 618'i uluslararası koruma altındakiler olmak üzere, toplam 4 milyon 171 bin 415 yasal olarak kalan yabancı bulunmaktadır. Hiç şüphesiz ki komşumuz Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Milyonlarca insanı sığınmacı yapan Esad'in, ülkesinden kaçarak bir sığınmacı durumuna düşmesini tarih elbette yazacaktır. Çünkü zulümle abat olunmaz. Bu gelişmeden önce biz neler yaptık? Ülkemizde bulunan tüm Suriyelilerin adres tahkikatlarını gerçekleştirdik. Adres güncelleme işlemlerini tamamladık. Şu an ülkemizde 1 milyon 247 bin 432 Halepli, 189 bin 673 İdlibli, 107 bin 103 Deyrizorlu, 104 bin 129 Hamalı, 97 bin 121 Hasekeli, 89 bin 228 Şamlı, 84 bin 913 Rakkalı, 70 bin 886 Humuslu, 31 bin 60 Lazkiyeli, 39 bin 500 diğer illerden ve 877 bin 216 Türkiye'de doğan Suriyeli olmak üzere, Türkiye'de toplamda 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli bulunuyor."

REKLAM "Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli ... " Ülkelerine dönen Suriyeli sayılarını da paylaşan Yerlikaya, "Uluslararası hukuka ve insani değerlere uygun bir şekilde yürütülen gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerde ülkesine dönen Suriyeli sayısı 8 Aralık’ta, Şam rejimi düştüğünde 240'tı. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra bu sayı dün 1847 oldu." dedi. Düzensiz göçle mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, "Bu yılın ilk 11 ayında göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 4 bin 401 şahıs tutuklandı. 104 bin düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişini engelledik. 123 bin düzensiz göçmeni sınır dışı ettik. 121 bin 695 Suriyeli, gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine döndü." diye konuştu.

Yerlikaya, "Bugüne kadar, 270 mobil göç noktası aracımızda 2 milyon 372 bin 862 yabancının sorgulamasını yaptık. Bu sorgularda 160 bin 353 düzensiz göçmen tespit ettik. Uygulamanın başladığı ilk 3 ayda, sorgulanan her 100 yabancıdan 75'i düzensiz göçmen çıkarken, bu oran son bir ayda her 100 yabancıdan 2,6'ya düştü." ifadelerini kullandı. Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Yerlikaya, "2024'te bölücü terör örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla 779 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu kabine dönemimizde ise 1381 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu yılın 11 ayında, FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik yaptığımız, operasyonlarda 1894 şahıs tutuklandı. Yine bu kabine dönemimizde bu terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 bin 552 şahıs tutuklandı." açıklamalarında bulundu.