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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu: 42 organizatör ve 433 göçmen yakalandı

        Bakan Yerlikaya duyurdu: 42 organizatör ve 433 göçmen yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 13:41 Güncelleme: 26.04.2025 - 13:41
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        42 organizatör ve 433 göçmen yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı ve Muğla’da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Ağrı ve Muğla’da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmen yakalandı. MASAK raporlarına istinaden yapılan mali takip sonucu şüphelilerin; göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında 214 milyon 535 bin TL değerinde suç gelirini banka ve kripto varlık borsalarına aktardığı tespit edildi."

        Bakan Yerlikaya açıklamasına şöyle devam etti:

        "Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Ağrı ve Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 adet otobüs, 2 adet araç ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri derhal başlatıldı. Valilerimizi, Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz."

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