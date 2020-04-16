AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kurumsal bakıma ihtiyacı olan yaşlı ve engellilere yönelik açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre Bakan Selçuk, Twitter hesabından "BirlikteBaşaracağız" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzur evlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacağız."