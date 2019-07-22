Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, barınaktan alıp bakanlığın bahçesinde baktıkları 'Pergel' isimli köpeğin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak öğrenciler için şu müjdeyi verdi: "Pergel barınaktan geldi. Okullarımızın da alabilmesi için bir çalışma başlattık. “Bir bu mu kaldı?” dediler. Emin olun, müfredata hayvan sevgisine dair bir yazı koymakla, okul bahçesine çocuğun seveceği, günaydın diyeceği bir can koymak arasında, “sevgi” kadar büyük bir fark var."