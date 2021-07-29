Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya Twitter'dan yaptığı açıklamada Marmaris'teki orman yangınında bir vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Pakdemirli, şu ifadelere yer verdi: Marmaris'te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun, ailesine ve sevdiklerine sabır diliyorum.

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