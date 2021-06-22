Bakan Kurum: 16 işletme faaliyetten men edildi

AA

Bakan Kurum, müsilajla mücadele ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaali'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildi" ifadelerini kullandı.

AA'da yer alan habere göre Bakan Kurum ayrıca, oksijen seviyesini artıracak cihazları Marmara Denizine bıraktıklarını, olumlu bir ilerleme olursa bunu Marmara geneline yaygınlaştıracaklarını bildirdi.