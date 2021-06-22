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Bakan Kurum açıkladı! Müsilajla mücadelede 16 işletme faaliyetten men edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1500'ün üzerinde personel, 72 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarıyla bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilaj topladıklarını bildirdi. Kurum ayrıca, 16 işletmenin de faaliyetten men edildiğini açıkladı

22.06.2021 - 12:14 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Bakan Kurum: 16 işletme faaliyetten men edildi - Haberler
Bakan Kurum: 16 işletme faaliyetten men edildi
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AA

Bakan Kurum, müsilajla mücadele ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaali'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildi" ifadelerini kullandı.

AA'da yer alan habere göre Bakan Kurum ayrıca, oksijen seviyesini artıracak cihazları Marmara Denizine bıraktıklarını, olumlu bir ilerleme olursa bunu Marmara geneline yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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