Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ile ilgili olarak sosyal medya Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı mesajında, "işçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!" ifadelerine yer verdi...

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