Aşılamada günlük en yüksek doza ulaşıldı

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.30 itibarıyla 34 milyon 493 bin 508'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Haziran saat 19.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 727 bin 627, ikinci doz aşı 13 milyon 765 bin 881 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 34 milyon 493 bin 508 olarak gerçekleşti.
Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 781 bin 351 arttı.
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 663 bin 821, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 248 bin 63 olmak üzere toplam 5 milyon 911 bin 884, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 763 bin 269, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 155 bin 814 olmak üzere toplam 2 milyon 919 bin 83, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 407 bin 543, ikinci doz aşı sayısı 944 bin 439 olmak üzere toplam 2 milyon 351 bin 982 doz olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından, "Az önce 750.001’inci doz aşıyı yaptık" paylaşımında bulundu.
TTB'DEN AŞI AÇIKLAMASI
Türk Tabirleri Birliği Twitter hesabından aşı paylaşımında bulundu.
Paylaşımda şu sözlere yer verildi:
Şu anda ülkemizde uygulanmakta olan tüm aşılar koruyucu ve güvenli aşılardır. Kendinizi, sevdiklerinizi ve toplumu korumak için aşınızı olunuz. Aşı Korur.
— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) June 14, 2021
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her fırsatta aşı çağrısını yinelerken aşıların ziyan olmaması açısından randevuların aksatılmaması gerektiği konusunda da uyarıyor. Türk Tabirleri Birliği de özellikle sosyal medyadaki aşı karşıtı yorumlara karşı #TedirginOlmaAşıOl etiketi ile bir dizi paylaşım yaparak aşının pandemiye karşı en etkili mücadele yöntemi olduğunu hatırlatıyor.
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