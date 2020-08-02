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Yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısının bine yaklaşması ve bir günde iyileşen hasta sayısı ise başa baş gelmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Kurban bayramı nedeniyle sahillerin dolması ve büyük kentlerdeki turistik mekanlarda vatandaşların 'sosyal mesafe' kuralına dikkat etmemelerinin ardından Bakan Koca'nın paylaşımda bulunması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAN UYARDI

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım" diyerek, vatandaşları artan vaka sayısına karşı uyardı.