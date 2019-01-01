Bakan Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde

01 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK'nın komuta kademesi ile yılın son gecesinde Süleyman Şah Türbesi ile Kilis'teki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında denetleme ve incelemelerde bulundu.
AKAR: TSK SORUMLULUK ALDI
"Geçen sene yapılan büyük çaplı 147 operasyonla 2 bin 398 terörist etkisiz hale getirildi" diyen Akar, DEAŞ ile mücadeleye ilişkin olarak da "TSK bir görev, sorumluluk almış, vazife üstlenmiştir. Bunu da önümüzdeki günlerde etkili bir şekilde yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Akar, ziyaretin sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştü. Bakan Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanlarıyla Süleyman Şah Türbesi'ne geldiklerini belirtmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, türbenin önemine dikkati çekerek şunları söyledi:
"EMANETE SAHİP ÇIKACAĞIZ"
"Bu süreç içerisinde çok farklı bir dönemi Cerablus'ta, Afrin'de yaşadık ve Süleyman Şah'da sürekli olarak hep belli sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Fakat nakli kubur yapıldıktan sonra Süleyman Şah'ta yeni bir dönem başladı. Şu anda malum 120 dönüm kadar bir arazi içinde Süleyman Şah Türbesi ve çevresiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisinin tarihiyle özdeş hale gelmiş olan Süleyman Şah'ın inanıyorum ki bundan sonraki süreci çok daha farklı olacaktır, çok daha önemli olacaktır, çok daha önemli bir işaret fişeği olacaktır. Özellikle burası sizlere, bizlere emanettir. Dolayısıyla bizler de bu emanetimize sonuna kadar sahip çıkacağız."
"SPEKÜLASYONLARA KULAK ASMAYIN"
Başta Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlarları ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
"Sizler nasıl ki Cerablus'ta, Afrin'de bir tarih yazdınız, bundan sonraki süreçte de inşallah bu süreç aynı kararlılıkla devam edecektir. Birçok spekülasyonlar olmakta, sakın bu spekülasyonları kulağınıza takmayın. Bizler inanıyoruz, inandığımız için üstünüz. Bundan hiçbir taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Sizlerin inancı, imanı inanıyorum ki birçok zaferi de arkasından getirecektir. Tebrik ediyorum. Birbirinizi inanıyorum ki Allah için seveceksiniz, seviyorsunuz ve sizler bir şehadete hep yürüdünüz, yürüyorsunuz. Bizler için zaten en önemli ödül de o. Bu ödüle inanarak çıktığınız bu yolda inanıyorum ki Rabbim zaferleri de bizlere lütfedecektir. Sizleri kutluyor, tebrik ediyorum."
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