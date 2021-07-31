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Konya'nın Meram ilçesinde dün 7 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybettiği eve taziye ziyaretinde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Olay anından itibaren Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışma başlatıldı. Tüm deliller çerçevesinde bir failin yakalanmasına yönelik talimat verildi. Emniyet teşkilatımız yoğun bir şekilde bu kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından konuyla ilgili soruşturmayla ilgili ihtiyaç duyduğu 13 kişiyle ilgili gözaltı kararı verdi. Millet olarak beklentimiz olayın bütün açıklığı ile ortaya çıkması, adaletin gecikmeksizin tecelli etmesidir. Ailenin acısını paylaşmak üzere buradayız. Ailenin acısı bizim acımızdır. Cenaze bizim cenazemizdir. İnanıyoruz ki fail bu anlamda yakalanacak, adalete teslim olacaktır, olay tüm yönleriyle ortaya çıkacaktır. Her aşama milletimizle paylaşılacaktır.

"DEZENFORMASYONLARA KAPILINMASIN"

Hiç kimse birliğimizi bozamayacak, hiç kimsenin yaptığı yanında kâr kalmayacaktır, cezasını çekecektir. Bizler de sonuna kadar takipçisi olacağız. Tekrar başımız sağ olsun. Milletimizin birliğini, beraberliğini bozmaya yönelik hiç bir dezenformasyona kapılınmamasını ifade etmek isterim. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ailemize, Konyamıza başsağlığı diliyorum. Yalan bilgi soruşturmanın selametini engelleyecek dezonformasyona yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı savcılık. Bu konuyla ilgili açıklama yapılacak.