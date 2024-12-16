Bakan Fidan'dan önemli görüşme

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile telefonda görüştü, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayrıca, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ile Gazze’deki durum ele alındı.

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