Dışişleri Bakanı Fidan ABD'ye gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın ABD'yi ziyaret edeceği öğrenildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, 10 Kasım 2025 tarihinde ABD’ye bir ziyaret gerçekleştirecektir." denildi.

Diğer yandan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.