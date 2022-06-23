Son dakika: Bakan Akar: İstanbul'da tahıl koridoru için merkez kurulması ile ilgili görüş birliği var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: İstanbul'da tahıl koridoru için merkez kurulması ile ilgili genel bir anlayış birliği var. Kolaylaştırıcı rolü üstlendik, tarafların bize güveni var.

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