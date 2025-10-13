Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Bak: Burs ve kredi başvuruları başladı | SON DAKİKA HABER

        Bak: Burs ve kredi başvuruları başladı

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2025 - 10:09 Güncelleme: 13.10.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bak: Burs ve kredi başvuruları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

        AA'da yer alan habere göre Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler; GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

        REKLAM

        17 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecek burs/kredi başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.

        BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

        Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

        ÖZEL DURUMLU ÖĞRENCİLER

        Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor.

        Başvuru ekranında özel durum [şehit/gazi çocukları (şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.] beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.

        Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım talep edebilecek.

        #öğrenim kredisi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Dünyanın gözü Mısır'daki barış zirvesinde
        Dünyanın gözü Mısır'daki barış zirvesinde
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        Rojin'in ölümünde yeni rapor!
        Rojin'in ölümünde yeni rapor!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Trump: ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor
        Trump: ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Fenerbahçe'de iki kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de iki kadro dışı kararı!
        Olay öncesi görüntüsü ortaya çıktı
        Olay öncesi görüntüsü ortaya çıktı
        Nobel öncesi bilgi mi sızdırıldı?
        Nobel öncesi bilgi mi sızdırıldı?
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Habertürk Anasayfa