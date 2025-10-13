Bak: Burs ve kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

AA'da yer alan habere göre Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler; GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

17 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecek burs/kredi başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.