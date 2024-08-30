Son dakika haberi Bağcılar'da tekstil fabrikasında yangın
İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevler, ekiplerin 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı
Bağcılar’daki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yavuz Selim Mahallesi 969. Sokak'taki 3 katlı iplik dokuma fabrikasında çıkan yangın için olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EKİPLER ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ
AA'nın haberine göre; emniyet ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasına destek olmak için çevre belediyelerden su takviyesi istendi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
FABRİKADA MADDİ HASAR OLUŞTU
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu. Ekipler alevlerden etkilenen alanlarda soğutma çalışması yaptı.