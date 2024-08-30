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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bağcılar'da fabrika yangını | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Bağcılar'da tekstil fabrikasında yangın

        İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevler, ekiplerin 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 02:09 Güncelleme: 30.08.2024 - 06:52
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        Bağcılar'da fabrika yangını
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        Bağcılar’daki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yavuz Selim Mahallesi 969. Sokak'taki 3 katlı iplik dokuma fabrikasında çıkan yangın için olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        EKİPLER ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ

        AA'nın haberine göre; emniyet ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasına destek olmak için çevre belediyelerden su takviyesi istendi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

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        FABRİKADA MADDİ HASAR OLUŞTU

        Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu. Ekipler alevlerden etkilenen alanlarda soğutma çalışması yaptı.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #bağcılar
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