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Bağcılar’daki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yavuz Selim Mahallesi 969. Sokak'taki 3 katlı iplik dokuma fabrikasında çıkan yangın için olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ AA'nın haberine göre; emniyet ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasına destek olmak için çevre belediyelerden su takviyesi istendi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. REKLAM

FABRİKADA MADDİ HASAR OLUŞTU Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu. Ekipler alevlerden etkilenen alanlarda soğutma çalışması yaptı.