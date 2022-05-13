Son dakika haberler: Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti! Şeyh Halife bin Zayid El Nahyan kimdir?

Reuters / HABERTURK.COM

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti. Ülkede 40 gün yas ilan edildiği duyuruldu.

Devlet Başkanlığı İşleri Bakanlığı, BAE Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefat ettiğini duyurdu.

Açıklamada, " Devlet Başkanlığı İşleri Bakanlığı, BAE başkanı Majesteleri Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın ölümü nedeniyle BAE halkına, Arap ve İslam ulusuna ve dünyaya başsağlığı diliyor." ifadeleri yer aldı.

BİRÇOK ÜLKE YAS İLAN ETTİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle Mısır, Lübnan, Bahreyn, Ürdün, Yemen, Kuveyt ve Fas'ta 3'er günlük, Cezayir ve Filistin'de birer günlük yas ilan edildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife'nin vefatı dolayısıyla ülkede 3 günlük yas ilan edildiği, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Lübnan bayrağının yarıya indirildiği belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, BAE Devlet Başkanı'nın vefatı dolayısıyla tüm ülkede bugünden itibaren 3 günlük yas ilan edildiği duyuruldu.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi de taziye için yaptığı yazılı açıklamada, BAE Devlet Başkanı'nın vefatı nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini ve bayrakların yarıya indirildiğini belirtti.

Bahreyn resmi ajansında yayımlanan haberde Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'nin, Al Nahyan'ın ölümü nedeniyle 3 günlük yas ilan ettiği bildirildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde de Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne'nin ülke genelinde 3 günlük yas ilan ettiği belirtildi.

Öte yandan Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kraliyet nezdinde 40 gün yas ilan edildiği duyuruldu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BAE Devlet Başkanı'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımlayarak, yarın için bir günlük yas ilan etti.

Cezayir de cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamayla yarın için 1 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Kuveyt Emiri Şeyh Navaf el-Amed el-Cabir es-Sabah da Al Nahyan'ın ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Kuveyt Emiri, taziye mesajında, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan haberde, ülkede yas ilan edildiği, resmi kurumların 3 gün tatil edildiği ve 40 gün bayrakların yarıya indirileceği kaydedildi.

Fas Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 6. Muhammed’in emriyle ülkede 3 gün yas ilan edildi. Bugün itibarıyla başlayacak yas boyunca bayraklar da yarıya indirilecek.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN BAŞSAĞLIĞI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan için başsağlığı diledi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Al Nahyan'ın ailesi, BAE halkı ve hükümetine taziyelerini iletti.

Guterres, Al Nahyan'ın, göreve geldiği 2014'ten beri BAE'nin kalkınmasına, ekonomik büyümesine, bölgesel ve küresel nüfuzunun artmasına öncülük ettiğini belirtti.

BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti.

HALİFE BİN ZAYİD AL NAHYAN'IN VEFATI

BAE Başkanlık İşleri Bakanlığı, 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın bugün vefat ettiğini duyurmuştu.

Bakanlık, ülkede bugünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceğini açıklarken bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceğini bildirmişti.

BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti.