Babasını öldürmüştü! İşte cezası!

Kayseri'de, geçen yıl 3 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında, Melikgazi ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Sağlık memuru Cuma Ali Ceylan (42) ile hemşire eşi Emel Ceylan, evde bilinmeyen nedenle tartıştı. Çift, tartıştıktan sonra ayrı odalarda uyurken, kızları C.C. de gece yarısından sonra kalkıp, mutfaktan aldığı bıçakla babasının kaldığı odaya girdi.
BABASINI 9 KEZ BIÇAKLADI
DHA'da yer alan habere göre C.C., uyuyan babasını bıçakladı. Cuma Ali Ceylan ile kızı C.C. arasında arbede yaşandı. Vücuduna 9 bıçak darbesi alan Ceylan, kanlar içinde kaldı. Emel Ceylan'ın ihbarıyla eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekibi, Cuma Ali Ceylan´ın öldüğünü belirledi. Polis tarafından suç aletiyle gözaltına alınan C.C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
"BABAM ANNEMİ ALDATIYORDU"
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede C.C. hakkında, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. C.C., iddianamedeki ifadesinde, "Annem ve babamın arası uzun zamandan beri iyi değildi. Babam, annemi aldatıyordu. Boşanma aşamasındaydılar.
"BABAMDAN HİÇ SEVGİ GÖREMEZDİM"
Babamdan hiç sevgi göremezdim. Sosyal medyadan yaptığım bir konuşmayı gördü, yanlış anladı. Tartıştık, kavga ettik sonra aradan birkaç ay zaman geçti. Elime 2 bıçak aldım. Babam uyurken yanına gittim. Duymasını istediğim bazı sözler söyledim. Uyanmadı. Başında bir süre bekledim ardından odaya gidip bir süre ailemi düşündüm ardından babamı öldürmeye karar verdim. Babamı bıçaklamaya başladım. Yorganla bana engel olmaya çalıştı. Annem de sesi duyarak beni babamın üzerinden almaya çalıştı.
"BOĞAZINI SIKMAYA BAŞLADIM"
Babamın boğazını sıkmaya başladım. Gözleri oynuyordu. Hareket etmiyordu. Odama giderken, babam ölmemişti. Annem, polise haber verdi. Polisler gelene kadar da odamda bekledim" dedi.
DURUŞMADA BERAATİNİ İSTEDİ
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasına sanık C.C., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, Cuma Ali Ceylan'ın şikayetçi yakınları ise salonda hazır bulundu. Dava, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda gerçekleştirildi. Son sözleri sorulan C.C., beraatini istedi.
SAVCI, AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTEDİ
Duruşma savcısı, davaya ilişkin görüşünün değişmediğini belirterek, sanığın 'üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.
İNDİRİMLERLE CEZASI 10 YILA İNDİ
Mahkeme heyeti, sanık C.C.'yi 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırdı. Heyet, sanık hakkında önce 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 24 yıla düşürdü ardından 18 yaşından küçük olması nedeniyle de 'yaş küçüklüğü' indirimi uygulayarak 12 yıla indirdi. Sanık hakkında `iyi hal' indiriminin de uygulanmasıyla cezası, 10 yıla düşürüldü ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
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