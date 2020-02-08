İHA

Ankara'nın Mamak ilçesinde bu gece, Başpınar Mahallesi'nde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti. Akşam eve gelen Hakan Ünsal (40),henüz bilinmeyen bir nedenle eşi S. Ünsal ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini darp eden Hakan Ünsal, silahını çekerek eşini öldürmek istedi.

BABASI ANNESİNE SİLAH ÇEKTİ

İHA'da yer alan habere göre annesi ile babasının kavga seslerini duyan 15 yaşındaki M. Ünsal ise içeriye geldiğinde babasının annesine öldürmek için silahını doğrulttuğunu gördü. Korku ve paniğe kapılan M. Ünsal, annesinin hayatını kurtarmak için hızlıca babasının elindeki silaha sarılarak ateş etmesine engel olmaya çalıştı.

KURŞUN BABASININ BAŞINA İSABET ETTİ

Bu sırada baba ile oğul arasında yaşanan arbedede ateş alan silahtan çıkan mermi baba Mustafa Ünsal’ın başına isabet etti. Başından yaralan Mustafa Ünsal, kanlar içerisinde yere yığılarak hareketsiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede yerde hareketsiz kalan Hakan Ünsal’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KATİL ZANLISI GENÇ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri ise babasının ölmesine sebep olan oğul M. Ünsal’ı gözaltına alırken cinayet silahını gözetim altına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evin içerisinde yaptığı çalışmaların ardından hayatını kaybeden 40 yaşındaki Mustafa Ünsal’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

EŞİNE 17 YILDIR ŞİDDET UYGULUYORDU

Öte yandan hayatını kaybeden Mustafa Ünsal’ın eşine 17 yıldır şiddet uyguladığı ve eve sık sık alkollü gelip tartışma çıkardığı iddia edildi.