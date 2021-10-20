Önce oğul sonra baba! Kahreden haber!

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kirmanlı Mahallesinde ikamet eden Yumurtaş ailesi 4 gün arayla iki kez acı yaşadı.
Yakalandığı korona virüs salgın hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü eski personeli Şükrü Yumurtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yumurtaş, Hatip Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Covid tedbirleri kapsamında toprağa verildi.
OĞLUNDAN 4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
İHA'da yer alan habere göre korona virüse yakalanan ve yoğun bakımda olan baba Afşin Yumurtaş (82) da, 4 gün önce kaybettiği oğlunun ardından tedavi gördüğü hastanede bugün yaşama gözlerini yumdu. Merhumun cenazesinin bugün kılınacak cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığı’nda, oğlunun yanına defnedileceği öğrenildi.
ANNE VE DİĞER KARDEŞ TEDAVİ ALTINDA
Edinilen bilgilere göre, Şükrü Yumurtaş ve baba Afşin Yumurtaş’ın korona virüs aşısı olmadıkları öğrenildi. Öte yandan, Şükrü Yumurtaş’ın Korona virüse yakalanan annesi ve kardeşinin de hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.
"VATANDAŞLARIMIZI AŞI OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"
Kirmanlı Mahalle Muhtarı Nurettin Yaman, aynı aileden 4 gün arayla vefat yaşanması ile ilgili açıklamada bulunurken, herkesin aşılarını yaptırmasını istedi. Muhtar Yaman açıklamasında şunları söyledi:
“Aynı aileden 2 kişinin vefat etmesi, böyle bir talihsizlik yaşadık. Covidli bir aile, Afşin amcanın ailesi de şu anda Devlet Hastanesi’nde entübe diye biliyorum, bir oğlu da özel hastanede serviste yatıyor. Tabiri caizse bir yaprak dökümü oldu. İnşallah ardı gelmez diye düşünüyorum ama aldığımız duyumlar bu yönde. Allah yardımcıları olsun. Tam bilgim olmamakla beraber aşılarını yaptırmadıkları duyumlarını aldım, buna yetkililer karar verir. Ama komşularından aldığım bilgiler bu şekilde. Ben aynı zaman da Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği yönetimindeyim, bütün muhtar arkadaşlarım bu konuda duyarlı. Elbette bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya çağırıyoruz. Aşı olmalarını da istiyoruz, bu konuda ben de 3. aşımı oldum. Herkese tavsiye ediyorum.”
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