Baba ve 2 oğlu öldü! Kahreden olay!

AA

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Asiye Çulha, sabah okula göndermek için odalarına girdiği çocukları Hüseyin Can (6) ve Ali Efe (8) ile eşi Samet Çulha'yı (40) hareketsiz şekilde buldu.

KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ

AA'da yer alan son dakika haberine göre aynı odada uyuyan eşi ve çocuklarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark eden anne Asiye Çulha'nın yardım istemesi üzerine komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

BABA VE 2 ÇOCUĞU CAN VERDİ

Adrese giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Acı haberi alarak olay yerine gelen aile yakınları gözyaşı döktü.

CENAZELERE OTOPSİ YAPILACAK

Karbonmonoksitten zehirlenen Samet Çulha ve oğulları Hüseyin ile Ali'nin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin evdeki incelemeleri ve olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.