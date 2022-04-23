Baba oğul hastaneyi birbirine kattı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ökkeş Remzi Özdemir ve oğlu Mustafa Özdemir iddiaya göre Alanya’da kendi yaptıkları içkiden içtikten sonra metil alkol zehirlenmesi yaşadı.
ALKOL MALZEMELERİNE EL KONULDU
İHA'da yer alan habere göre Alanya Saray Polis Karakolu tarafından baba ve oğul hakkında alkol zehirlenmesinden işlem yapıldıktan sonra, KOM ekipleri evde bulunan alkol malzemelerine el koydu.
GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ DARP ETTİLER
Alanya’da bir özel hastaneye kaldırılan baba oğul, buradan Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sabah saatlerinde hastanede tedavisine başlanan baba-oğul, öğleden sonra sağlık görevlilerine zorluk çıkarırdı ve olaya müdahalede bulunan güvenlik görevlisi Mehmet Evren'e saldırarak darp etti.
HASTANEYE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ
Diğer güvenlik görevlileri ve hastane polisinin de araya girmesiyle olay büyüdü. Polisin yardım istemesi üzerine hastaneye çok sayıda destek ekibi sevk edildi.
BABA İLE OĞLU KELEPÇELENDİLER
Hastaneden güçlükle dışarı çıkarılan baba oğul, polislerin yanı sıra görüntü alan basın mensuplarını da saldırdı. Baba oğul polisler tarafından yere yatırılarak kelepçelendi ve sürekli çevresindekilere tehditler yağdırmaya devam etti.
İKİSİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şelale Polis Merkezi'ne götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Ökkeş Remzi Özdemir ve oğlu Mustafa Özdemir Alanya Cezaevi'ne teslim edildi.
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