AA

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgalindeki bölgeleri kurtarmayı sürdürürken Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "24 Ekim günü öğleden sonra Azerbaycan Hava Savunma Birlikleri, cephenin Kubatlı yönünde Ermeni hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağını düşürdü. " açıklamasında bulundu.

AZERBAYCAN ERMENİ SU-25 SALDIRI UÇAĞINI DÜŞÜRMÜŞTÜ

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, 18 Ekim'de de Ermenistan hava kuvvetlerine ait Cebrail bölgesindeki mevzilere hava saldırısı yapan Su-25 saldırı uçağını düşürmüştü.

Azerbaycan ordusunun, geçici insani ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.00 civarında, işgalden kurtarılmış Horadiz kasabası istikametinde uçan Ermenistan İHA'sının, Azerbaycan hava savunma unsurlarınca imha edildiği belirtildi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların insani amaçlı geçici şekilde durdurulmasını konusunda anlaşmıştı. Ateşkes yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.

13 KÖY KURTARILMIŞTI

Azerbaycan Ordusu'nun, işgal altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesindeki operasyonları aralıksız sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muzaffer Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin Dolanar ve Bünyadlı, Cebrail ilinin Dağ Tumas, Nüsüs, Helefli, Minbaşılı ve Veyselli, Zengilan ilinin Venedli ve Mirzehesenli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

SİVİL CAN KAYBI 64'E YÜKSELDİ

Ermenistan'ın Terter kentine düzenlediği füze saldırısında 16 yaşında bir genç hayatını kaybetti. Saldırılarda toplam sivil kayıp 64'e yükseldi.