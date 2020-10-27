Azerbaycan'da son durum! 177 oldu!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesine ilişkin açıklamada bulundu. Ermeni güçlerin hiçbir şekilde insani ateşkese uymadığını vurgulayan Aliyev, 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

"BUNLARIN PARASI NEREDEN GELİYOR"

DHA'da yer alan habere göre Aliyev yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?" diye konuştu.

Azerbaycan haritası (Güncel).

"ERMENİSTAN BİR SÖZÜNÜZLE ÇIKAR"

"Ermenistan destekçileri size diyorum" diyen Aliyev, "Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar" dedi.

ERMENİSTAN İHLALLLERE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yeni insani ateşkesi ihlal eden Ermenistan güçlerinin, Ağcabedi bölgesine saldırdığını ve Terter şehrini bombaladığını duyurdu.