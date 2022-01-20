Ayşegül 21 yaşındaydı! Korkunç parti!

İHA

Denizli'nin, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde 21 yaşındaki Ayşegül Meci, erkek arkadaşı olan M.A. ve Ş.K. ile beraber otomobille aparta geldi.

UYUŞTURUCU KULLANDILAR İDDİASI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre burada tasarruf ampulüyle uyuşturucu kullanan gençler, bir süre sonra geceyi apartta geçirdi.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Ertesi gün birden fenalaşan Meci, ağzından köpükler gelerek fenalaşıp yere yığıldı. Burada M.A., 112 ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Meci’nin nabzını kontrol ettiğinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İKİ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri genç kızın erkek arkadaşı olan M.A. ve Ş.K.’yi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirirken, çevrede ise incelemeler yapıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE ÇIKACAK

Yapılan çalışmaların ardından genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan; 2 arkadaşıyla beraber kaldığı sırada hayatını kaybeden genç kızın kesin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin arından ortaya çıkacağı belirtildi.

EMNİYETTE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Olay ile ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.A. ve Ş.K.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.