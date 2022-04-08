Aynı kızdan hoşlandılar! Camla vahşet!

İHA

Son dakika haberler... Yalova'da alınan bilgiye göre, Uğur Ender T., dün Çiftlikköy ilçesi Yalı Caddesi’ndeki bir apartmanın 2’inci katındaki dairede tadilat işi yapan arkadaşı 21 yaşındaki İbrahim Karakılıç’ın yanına giderek cam parçasıyla boğazını kesip olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre Karakılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken cinayet zanlısı ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"KABUL ETMİYORUM Kİ NEDEN PİŞMAN OLAYIM"

Yalova Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Uğur Ender T., Yalova Adliyesi’ne getirildi. Cinayet zanlısı gazetecilerin, “Pişman mısınız?” sorusu üzerine yanındaki polis memuruna dönerek, “Pişman mıyım, kabul etmiyorum ki neden pişman olayım” dedi.

KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN KAVGA ETMİŞLER

Öte yandan kısa süre önce arkadaş olan ikilinin cinayetin işlendiği günün öncesindeki gecede kız meselesi yüzünden kavga ettiği öğrenildi.

CAM PARÇASIYLA BOĞAZINI KESTİ

Daha sonra arkadaşının çalıştığı yere giden Uğur Ender T., cam parçasıyla İbrahim Karakılıç’ın direk saldırarak boğazını kestiği ileri sürüldü.

"AYNI KIZDAN HOŞLANIYORDUK"

DHA'da yer alan habere göre ifadesi alınan Uğur Önder T., "İbrahim'i 15 gündür tanıyorum. Aynı inşaatta çalışmaya başladık ve aynı evde kalıyorduk.

Aynı kızdan hoşlanıyorduk. 1 gün önce bu nedenle beni dövdü.

"BENİ DÖVDÜ, GURURUMA YEDİREMEDİM"

Ben bunu gururuma yediremedim. Ertesi gün inşaata çalışmaya gittik. Konu açılınca yine kavga etmeye başladık. Ben de bulduğum cam parçasıyla boğazını kestim" dedi.